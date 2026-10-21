ЦПД предотвращает мошенничество в Telegram: как не потерять доступ к аккаунту

В Telegram время от времени приходят сообщения, например, с просьбой проголосовать за ребенка в конкурсе. Скорее всего, это одна из самых распространенных схем кибермошенничества, которая может привести к потере доступа к аккаунту и не только.

В Центре по противодействию дезинформации СНБО Украины рассказали, как защитить свой аккаунт от мошенников.

Советы от ЦПД

Специалисты отметили, что переход по ссылке в подобных сообщениях может привести к потере доступа к аккаунту. Злоумышленники могут использовать его для кражи персональных данных, выманивания денег или других противоправных действий.

Стоит помнить, что ни один мессенджер не гарантирует абсолютной защиты от мошенничества и взлома. Однако внимательность и правильные настройки аккаунта помогут снизить вероятность таких ситуаций,

– отметили в ЦПД.

Там также назвали пять шагов, которые помогут ограничить нежелательные приглашения, проверить устройства, подключенные к аккаунту в Telegram, и предотвратить его взлом.

Шаги для обеспечения безопасности в Telegram / Инфографика ЦПД

К слову, получив номер телефона, мошенники могут искать личные данные, обманывать через звонки, SMS и мессенджеры или похитить номер.