У Центрі протидії дезінформації РНБО України розповіли, як убезпечити свій акаунт від шахраїв.

Поради від ЦПД

Фахівці зауважили, що перехід за посиланням у схожих повідомленнях може призвести до втрати доступу до акаунту. Зловмисники можуть використати його для викрадення персональних даних, виманювання грошей чи інших протиправних дій.

Варто пам'ятати, що жоден месенджер не гарантує абсолютного захисту від шахрайства та зламу. Проте уважність і правильні налаштування акаунту допоможуть знизити ймовірність таких ситуацій,

– зазначили в ЦПД.

Там також назвали п'ять кроків, які допоможуть обмежити небажані запрошення, перевірити пристрої, підключені до акаунту в Telegram, і запобігти його зламу.

Кроки для безпеки в Telegram / Інфографіка ЦПД

До слова, отримавши номер телефону, шахраї можуть шукати особисті дані, обманювати через дзвінки, SMS і месенджери або викрасти номер.