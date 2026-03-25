Комитет Рады поддержал законопроект о регулировании Telegram в Украине
25 марта, 21:40
Комитет Рады поддержал законопроект о регулировании Telegram в Украине

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной политики единогласно поддержал законопроект о регулировании Telegram.
  • Платформы в Telegram, в частности, должны раскрыть владельцев и источники финансирования, а за невыполнение требований будут наложены санкции.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной политики единогласно проголосовал за законопроект по регулированию Telegram в Украине. Речь идет о новых требованиях к платформам и санкциях за нарушения.

Об этом 25 марта сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Что предусматривают новые правила?

Комитет ВРУ по вопросам гуманитарной политики единогласно поддержал законопроект №11115. Отмечается, что его автором является народный депутат Николай Княжицкий.

Нововведение предусматривает, что платформы в Телеграме должны:

  • официально раскрыть своих владельцев и источники финансирования,
  • иметь контакт с украинским государством через уполномоченный орган.

В случаях терроризма, мошенничества или угроз национальной безопасности такие платформы обязаны оперативно реагировать и сотрудничать,
– добавил Железняк.

По данным нардепа, за невыполнение соответствующих требований будут накладываться санкции. А именно от финансовых штрафов до ограничений использования платформ государственными органами, банками и структурами, работающих с персональными данными.

Железняк отметил, что ко второму чтению важно определить практические механизмы реализации санкций. По его словам, с этим мессенджером это технически сложно.

Что предшествовало этому?

  • Еще с сентября 2024 года в Украине запретили пользоваться Telegram на служебных устройствах для госслужащих, военных и работников критической инфраструктуры.

  • Впоследствии в Офисе Президента объяснили, что не планируют полностью запрещать мессенджер в Украине.

  • По словам заместителя председателя ОП Ирины Верещук, хотят только деанонимизировать каналы. Это нужно из-за рисков вербовки украинцев и распространения российской дезинформации.