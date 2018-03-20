Telegram могут заблокировать в России

Роскомнадзор обратился к Telegram с предупреждением о нарушении закона. Фактически, это может означать начало процедуры блокировки сервиса.

Об этом пишет российское издание Meduza.

Так, Telegram получил сообщение от Роскомнадзора "о необходимости выполнения обязанностей организатора распространения информации".

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Как известно в декабря 2017 года суд оштрафовал мессенджер за отказ передать ключи шифрования ФСБ.

Таким образом у Telegram есть 15 дней, чтобы передать необходимую информацию ФСБ. По истечении этого срока Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки Telegram.

Напомним, весной 2017 года Роскомнадзор заблокировал мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat.



В середине ноября 2016 Роскомнадзор внес в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных соцсеть LinkedIn и направил операторам связи сообщение о блокировке ресурса.