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Telegram могут заблокировать в России

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Telegram могут заблокировать в России
Telegram могут заблокировать в России / geektimes.ru

Роскомнадзор обратился к Telegram с предупреждением о нарушении закона. Фактически, это может означать начало процедуры блокировки сервиса.

Об этом пишет российское издание Meduza.

Так, Telegram получил сообщение от Роскомнадзора "о необходимости выполнения обязанностей организатора распространения информации".

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Как известно в декабря 2017 года суд оштрафовал мессенджер за отказ передать ключи шифрования ФСБ.

Таким образом у Telegram есть 15 дней, чтобы передать необходимую информацию ФСБ. По истечении этого срока Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки Telegram.

Напомним, весной 2017 года Роскомнадзор заблокировал мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat.

В середине ноября 2016 Роскомнадзор внес в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных соцсеть LinkedIn и направил операторам связи сообщение о блокировке ресурса.

Теги: Новости России Техно Соцсети
Источник: 24 Канал
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