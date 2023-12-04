В телеграме появились фейковые аккаунты Умерова: Минобороны предупредило об угрозе

3 декабря стало известно о том, что в телеграме появился фейковый аккаунт Рустема Умерова. В Минобороны предупредили украинцев об очередной угрозе сети.

В Министерстве обороны отметили, что неизвестные используют имя и фамилию главы ведомства. И делают они это для того, чтобы собирать информацию от граждан Украины.

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Что делал фейковый "Умеров"

Так, неизвестные создали аккаунт в телеграмме с использованием имени Рустема Умерова. 3 декабря они взялись за сбор сведений, притворяясь официальным каналом информации.

Обращаем ваше внимание – у Рустема Умерова нет аккаунта в телеграме,

– отмечают в Минобороны

Также украинцев попросили не предоставлять никакой информации, которую могли просить те, кто вел этот аккаунт. Также призвали набрасать жалоб на него. И это сработало. Об этом в Минобороны сообщили позже.

Уважаемые подписчики, спасибо за скорую реакцию. Фейковый аккаунт отмечен меткой "фейк" благодаря вашим усилиям,

– отметили в Минобороны.

В то же время в оборонном ведомстве обратили внимание на еще один фейковый аккаунт. Также просят сообщать о том, что он – фейковый. Это же можете делать с другими, на которые попадете в телеграме в будущем.

Обратим внимание, что россияне продолжают распространять множество фейков. Один из последних касается украинских медиков.

Распространяют ложь о зарплатах для медиков

Так, бывший украинский депутат и нынешний коллаборант Олег Царев принялся распространять фейк. Он касается государственного бюджета Украины. По его словам, поскольку в нашей стране не осталось средств на соцвыплаты, средства на зарплаты врачам выделил Всемирный банк.

В то же время, телеграм-каналы из России распространяют информацию, что без международной поддержки система здравоохранения в Украине разрушается. И что, мол, Великобритания решила выделить 400 миллионов долларов, "бросив подачку" нашим медикам и пенсионерам.

На самом же деле 23 ноября 2023 года Великобритания предоставила Украине 400 миллионов долларов под гарантию. Эти средства через Трастовый фонд Всемирного банка поступили в наше государство. Предоставили деньги на льготных условиях. Выплатить их мы обязаны за 19 лет, из которых 5 – льготный период. И действительно, средства Великобритании будут направлены частично на возмещение пенсионных выплат, а также медицинским работникам в рамках Программы медицинских гарантий.

В то же время ни один оккупант не упоминает, что именно из-за полномасштабного вторжения Украине приходится просить о помощи других государств.