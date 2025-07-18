В Воздушных силах заявили, что Telegram-каналы помогают России во время атак

Украинские Telegram-каналы, которые показывают пролет над городами российских дронов и ракет в реальном времени, бессознательно помогают россиянам во время воздушных атак, способствуя отслеживанию "слепых" зон на радарах.

Об этом в пятницу, 18 июля, в эфире телемарафона сообщил руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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Как россиянам удается это отслеживать?

Юрий Игнат рассказал о главной проблеме подобного информирования общества о движении вражеских воздушных целей.

Для чего врагу вкладывать деньги в разведку? Они видят, куда летит их ракета, ее маршрут, где она пропадает с радаров, где она появляется. То есть можно сделать обобщенную информацию, взять из наших Telegram-каналов, которые делают доброе дело для врага,

– сказал он.

По его словам, несмотря на это он не выступает категорически против схематического изображения с помощью стрелок, поскольку, по его мнению, люди также хотят знать и понимать, в каком направлении движутся цели.

"Мы тоже сообщаем, только буквами, что летит в направлении такого-то города, идите в укрытие. Кто-то берет это сообщение и просто рисует стрелочку. Но если детализировано показывать пролет ракеты, и где она появляется и исчезает с радаров, это крайне опасно", – добавил он.

К слову, ранее Юрий Игнат сообщал, что с начала полномасштабного вторжения России украинская противовоздушная оборона сбила около 25 тысяч ударных беспилотников типа "Шахед" и почти 2,5 тысячи крылатых ракет.