В Телеграме появился бот, который взламывает пользователей и ворует их данные
Центр противодействия дезинформации сообщил, что в мессенджере Телеграм появился чат-бот, который взламывает пользователей и ворует их аккаунты.
Ведомство сообщило гражданам о том, что начали появляться чат-боты, которые могут воровать данные пользователей и даже их аккаунты.
Важно
Центр противодействия дезинформации призывает граждан быть максимально внимательными и включить двухфакторную проверку при входе в Телеграм.
Полный текст сообщения:
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает:
В ТЕЛЕГРАМЕ ПОЯВИЛСЯ БОТ, КОТОРЫЙ ВЗЛАМЫВАЕТ И КРАДЕТ АККАУНТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
Пример:
@DdosInstruction_bot – бот, который якобы имеет "инструкцию по кибервойне". Во время запуска предлагает "проверить ваш аккаунт". После его "проверки" вы потеряете свой аккаунт и в дальнейшем его могут использовать в преступных целях.
Чтобы предотвратить такие ситуации:
Обязательно включайте в Telegram двухэтапную проверку.
Для этого: перейдите в настройки > конфиденциальность и безопасность > двухэтапная проверка.
Будьте максимально внимательны!
Используйте только официальные чат-боты!
Официальный чат-бот Службы безопасности Украины:
@stop_russian_war_bot
Официальный чат-бот по фиксации преступлений России для Гааги:
@tribunal_ru_bot
Доверяйте только проверенной информации и источникам!
Боремся с #инфотеррором вместе!
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!