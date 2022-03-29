В телеграме создали фейковый аккаунт Давида Арахамии

В телеграме был создан фейковый аккаунт Давида Арахамии. В настоящее время глава фракции "Слуга народа" вообще не имеет никаких каналов коммуникации на этой платформе.

Юлия Палийчук – спикер "Слуги народа" – заявила, что появление фейков заставляет команду создать официальный телеграм-канал Арахамии. Сообщения об этом следует ожидать уже в ближайшее время.

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В телеграме появился фейковый канал "Давид Арахамия", о существовании которого по сей день не знал ни сам Давид Арахамия, ни я, как его пресс-секретарь,

– заметила Палийчук.

Фейковый канал Арахамии / Скриншот Юлии Палийчук

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