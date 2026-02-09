В Украине заработает любимый телеканал Трампа: что будут показывать украинцам

Американский новостной телеканал Newsmax, известный как один из фаворитов Дональда Трампа и влиятельное консервативное медиа в США, готовится к запуску локализованной версии в Украине. Вещание на телеканале планируют начать уже весной 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе проекта. Там рассказали, на в каких еще странах будут транслировать Newsmax и какие особенности телевещания ждать в Украине.

Как канал Newsmax будет работать в Украине?

Newsmax Ukraine будет работать по лицензионному соглашению с Newsmax Inc., полностью под брендом и в рамках редакционной политики материнского канала. Редакция и офис канала расположатся в Киеве, где будет создаваться оригинальный контент для украинской и региональной аудитории.

Запуск запланирован на весну 2026 года. Канал позиционируется как полноценная медиаплатформа. Речь идет о производстве собственных новостей, аналитических материалов, общественно-политических программ. Кроме украинского языка, планируется разработка форматов на английском и русском для международной и восточноевропейской аудитории, а также ретрансляция адаптированного контента Newsmax.

Основная цель проекта заключается в том, чтобы уменьшить информационный разрыв между Украиной и Соединенными Штатами, а также поспособствовать лучшему взаимопониманию между двумя обществами.

Генеральным продюсером и руководителем проекта назначена журналистка и медиаменеджер Людмила Немыря. Она будет отвечать за общую стратегию, редакционную политику, развитие канала и производство контента.

Украина сегодня является одним из ключевых центров глобальной борьбы за свободу и демократию, и наш долг - отражать эту реальность профессионально и ответственно,

– подчеркнула Немыря.

Немыря известна как бывшая ведущая и продюсер Ukrlife.tv (до 2023 года), а сейчас ведет собственный YouTube-канал NemyriaLive. Она также владеет 15% в ООО "Телерадиокомпания "Ньюсмакс Украина" – юридическом лице, управляющем брендом в Украине. Основной бенефициар компании (85%)– латвийский предприниматель Роман Варламовс.

Отметим, что Newsmax принадлежит Кристоферу Радди – близкому соратнику и давнему другу Дональда Трампа, который является основателем и CEO компании с 1998 года.

К тому же канал активно расширяется в Европе и на Ближнем Востоке. В частности заключены соглашения о дистрибуции во Франции, Израиле, на Кипре и др. Запуск Newsmax Ukraine является частью этой стратегии усиления присутствия в Восточной Европе.

