Про таке повідомили в пресслужбі проєкту. Там розповіли, на у яких ще країнах транслюватимуть Newsmax та на які особливості телемовлення чекати в Україні.

Як канал Newsmax працюватиме в Україні?

Newsmax Ukraine працюватиме за ліцензійною угодою з Newsmax Inc., повністю під брендом і в рамках редакційної політики материнського каналу. Редакція та офіс каналу розташуються у Києві, де створюватиметься оригінальний контент для української та регіональної аудиторії.

Запуск заплановано на весну 2026 року. Канал позиціонується як повноцінна медіаплатформа. Йдеться про виробництво власних новин, аналітичних матеріалів, суспільно-політичних програм. Окрім української мови, планується розробка форматів англійською та російською для міжнародної та східноєвропейської аудиторії, а також ретрансляція адаптованого контенту Newsmax.

Основна мета проєкту полягає в тому, аби зменшити інформаційний розрив між Україною та Сполученими Штатами, а також посприяти кращому взаєморозумінню між двома суспільствами.

Генеральною продюсеркою та керівницею проєкту призначено журналістку та медіаменеджерку Людмилу Немирю. Вона відповідатиме за загальну стратегію, редакційну політику, розвиток каналу та виробництво контенту.

Україна сьогодні є одним із ключових центрів глобальної боротьби за свободу і демократію, і наш обов'язок — відображати цю реальність професійно та відповідально,

– наголосила Немиря.

Немиря відома як колишня ведуча та продюсерка Ukrlife.tv (до 2023 року), а нині веде власний YouTube-канал NemyriaLive. Вона також володіє 15% у ТОВ "Телерадіокомпанія "Ньюсмакс Україна" – юридичній особі, що керує брендом в Україні. Основний бенефіціар компанії (85%)– латвійський підприємець Роман Варламовс.

Зазначимо, що Newsmax належить Крістоферу Радді – близькому соратнику та давньому другові Дональда Трампа, який є засновником і CEO компанії з 1998 року.

До того ж канал активно розширюється в Європі та на Близькому Сході. Зокрема укладено угоди про дистрибуцію у Франції, Ізраїлі, на Кіпрі тощо. Запуск Newsmax Ukraine є частиною цієї стратегії посилення присутності в Східній Європі.

