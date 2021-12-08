Телеканал "Первый независимый" проверят из-за Шуфрича

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверит телеканал "Первый независимый". Причиной проверки стало то, что новым владельцем канала является Нестор Шуфрич.

Телеканал, который будут проверять, зарегистрирован на ООО "Тайм медиа". Нестор Шуфрич стал его мажоритарным владельцем, то есть владеет контрольным пакетом акций.

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Конфликт интересов

Шуфрич является председателем парламентского комитета по вопросам свободы слова. Это вызывает конфликт интересов, потому что он может влиять как на решения комитета, так и на решения вещателя. Об этом заявил член Нацсовета Максим Оноприенко.

К тому же 98% работников, которые имели по одному проценту собственности, передали ее в управление Диане Панченко. Теперь у нее в уставном капитале оказалось 99% собственности. Но Нацсовету не сообщили, кому принадлежит еще 1%.

Что известно о телеканале

СНБО 2 февраля 2021 года ввел санкции против соратника лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Тараса Козака. Из-за этого прекратили вещание телеканалы, которые ему принадлежали: ZIK, NewsOne и "112 Украина".

Бывшие работники этих телеканалов якобы объединились и создали телеканал "Первый независимый".

В сентябре стало известно, что Шуфрич стал владельцем 60% акций телеканала "Первый независимый". Политик заявлял, что он сделал это по просьбе журналистов, которые там работают. Теперь Шуфрич обещает защищать этот телеканал.

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