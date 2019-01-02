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      Телеканалы NewsOne и "НАШ" исчезли из эфира украинского кабельного провайдера

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      Телеканалы NewsOne и "НАШ" исчезли из эфира украинского кабельного провайдера
      Телеканалы NewsOne и "НАШ" исчезли из эфира украинского кабельного провайдера / Коллаж 24 канал

      Украинский провайдер интернета и кабельного телевидения "Ланет" с 1 января прекратил трансляцию телеканалов NewsOne и "Макси TV" ("НАШ"). Трансляция прекращена в аналоговом и цифровом форматах.

      Об этом свидетельствует сообщение на сайте Lanet.ua.

      Причиной прекращения трансляции каналов стало окончание срока действия договоров на право ретрансляции, а также случаи нарушения законодательства со стороны телеканалов, которые случались в течение 2018 года.

      Читайте также: Новый скандал с Newsone: Нацсовет отреагировала на карту Украины без Крыма в эфире телеканала

      В "Ланете" напомнили, что Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания недавно назначал внеплановую проверку по изменению структуры собственности телеканала NewsOne, неоднократно объявлял ему предупреждение за несоблюдение правил вещания в дни траура.

      Кроме того, в августе 2018 года Нацсовет вынес по NewsOne санкцию в виде предупреждения за нарушения закона, который запрещает транслировать передачи, изготовленные за период независимости Украины, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора.

      По каналу "Макси TV" также была применена санкция – объявление предупреждения за несоблюдение условий лицензии (изменение программной концепции и логотипа). Кроме того, Нацсовет отказал телеканалу в переоформлении лицензии.

      Власники українських телеканалів

      Напомним, Верховная Рада 4 октября приняла постановление об обращении к СНБО с просьбой о введении персональных санкций в отношении телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Свои голоса за постановление №9157 отдали 229 нардепов.

      Стоит заметить, что руководителем телеканала NewsOne в конце лета стал одиозный Андрей Портнов – первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича. Раньше всеми правами на телеканал владел экс-регионал Евгений Мураев, который будет баллотироваться в парламент в составе новосозданной партии "НАШИ". В сентябре новым владельцем NewsOne стал человек лидера пророссийской ГО "Украинский выбыл", кума президента России Виктора Медведчука – бывший таможенник Тарас Козак.

      Относительно телеканала "НАШ", то его вероятный владелец – Евгений Мураев. Канал незаконно появился в украинских телевизорах 7 ноября на месте женского телеканала "Макси-ТВ". То есть в эфире один канал, который имел лицензию на вещание, внезапно изменился на совершенно другой. Без предупреждений, разрешений и других необходимых юридических процедур, с которых начинается законная работа СМИ.

      Теги: Новости Украины Медиа СМИ
      Источник: 24 канал
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