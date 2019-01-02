Телеканали NewsOne і "НАШ" зникли з ефіру українського кабельного провайдера

Український провайдер інтернету і кабельного телебачення "Ланет" з 1 січня припинив трансляцію телеканалів NewsOne і "Максі TV" ("НАШ"). Трансляцію припинено в аналоговому та цифровому форматах.

Про це свідчить повідомлення на сайті Lanet.ua.

Причиною припинення трансляції каналів стало закінчення строку дії договорів на право ретрансляції, а також випадки порушень законодавства зі сторони телеканалів, які траплялися протягом 2018 року.

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У "Ланеті" нагадали, що Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення нещодавно призначала позапланову перевірку щодо зміни структури власності телеканалу NewsOne, неодноразово оголошувала йому попередження за недотримання правил мовлення у дні жалоби.

Окрім того, у серпні 2018 року Нацрада винесла щодо NewsOne санкцію у вигляді попередження через порушення закону, який забороняє транслювати передачі, виготовлені за період незалежності України, що містять популяризацію чи пропаганду органів держави-агресора.

Щодо каналу "Максі TV" також було застосовано санкцію – оголошення попередження через недотримання умов ліцензії (зміна програмної концепції та логотипу). Окрім того, Нацрада відмовила телеканалу у переоформленні ліцензії.

Нагадаємо, Верховна Рада 4 жовтня ухвалила постанову про звернення до РНБО із проханням про введення персональних санкцій щодо телеканалів "112 Україна" та NewsOne. Свої голоси за постанову №9157 віддали 229 нардепів.



Варто зауважити, що керівником телеканалу NewsOne в кінці літа став одіозний Андрій Портнов – перший заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича. Раніше всіма правами на телеканал володів екс-регіонал Євген Мураєв, який балотуватиметься до парламенту у складі новоствореної партії "НАШІ". У вересні новим власником NewsOne стала людина лідера проросійської ГО "Український вибув", кума президента Росії Віктора Медведчука – колишній митник Тарас Козак.



Щодо телеканалу "НАШ", то його ймовірний власник – Євген Мураєв. Канал незаконно з’явився в українських телевізорах 7 листопада на місці жіночого телеканалу "Максі-ТВ". Тобто в ефірі один канал, який мав ліцензію на мовлення, раптово змінився на абсолютно інший. Без попереджень, дозволів та інших необхідних юридичних процедур, з яких починається законна робота ЗМІ.