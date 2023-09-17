У Зеленского заявили, что телемарафон "Единые новости" переформатируют: когда это произойдет
Источник:"Бабель"
С первых дней полномасштабного вторжения несколько телеканалов объединились в общий национальный телемарафон. В Офисе Президента отметили, что вскоре он должен быть переформатирован.
Соответствующее заявление сделал советник главы ОП Михаил Подоляк во время форума "Редколлегия. Саммит".
Читайте также Бюджет-2024: Кабмин одобрил предыдущие главные показатели
При каком условии переформатируют
По словам Михаила Подоляка, телемарафон будет переформатирован. Но сначала нужно назначить нового руководителя Министерство культуры. Оно собственно и отвечает за телемарафон.
Пока такого человека нет. Посмотрим, будет новый министр информационной политики, он выберет культурную составляющую информационной политики, потом будет переформатирование какое-нибудь и кто-то будет отвечать. Будет, условно, управляющий партнер,
– заметил Михаил Подоляк.
Что известно о работе телемарафона
- Обратим внимание, что работает он с 26 февраля 2022 года. Тогда несколько крупных телеканалов начали транслировать общий телемарафон "Единые новости". Его показывали на нескольких общенациональных каналах.
- За это время телемарафон не раз критиковали. Его называют "теплой ванной", а также обвиняют в том, что люди одержали надежду на скорую победу в войне, развязанной Россией.
- 24 Каналу в единственном телемарафоне места не нашлось. Наши журналисты собственными силами вели стримы, прямые эфиры и пытались подать всю информацию максимально оперативно.
- Добавим, что в 2024 году на телемарафон и сериалы в государственном бюджете заложили 1,7 миллиарда гривен. Заложено 1,5 миллиарда гривен на съемку 53 сериалов. По словам нардепа Ярослава Железняка, фильмы планируют снимать за государственные средства.
- Также около 200 миллионов гривен планируют потратить на государственные каналы "Рада", а также парламентскую газету "Голос країни". Это на 5,4 миллиона гривен больше, чем в 2023 году.
- Народный избранник обратил внимание на то, что после увольнения Александра Ткаченко подписали 11 тендеров на съемку сериалов на 104,5 миллиона гривен. Больше всего выиграла компания "Мейнстрим Пикчерз" – три из одиннадцати.