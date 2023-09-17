У Зеленского заявили, что телемарафон "Единые новости" переформатируют: когда это произойдет

С первых дней полномасштабного вторжения несколько телеканалов объединились в общий национальный телемарафон. В Офисе Президента отметили, что вскоре он должен быть переформатирован.

Соответствующее заявление сделал советник главы ОП Михаил Подоляк во время форума "Редколлегия. Саммит".

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При каком условии переформатируют

По словам Михаила Подоляка, телемарафон будет переформатирован. Но сначала нужно назначить нового руководителя Министерство культуры. Оно собственно и отвечает за телемарафон.

Пока такого человека нет. Посмотрим, будет новый министр информационной политики, он выберет культурную составляющую информационной политики, потом будет переформатирование какое-нибудь и кто-то будет отвечать. Будет, условно, управляющий партнер,

– заметил Михаил Подоляк.

Что известно о работе телемарафона