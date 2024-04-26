Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил 24 Каналу, что такой отчет является странным, учитывая исторический контекст, котором мы находимся. Выглядит так, будто в Украине нет жестокой войны, оккупации и большого количества погибших гражданских.
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Действительно ли есть проблемы со свободой слова
Украина уже более 2 лет живет в состоянии войны. Нас ежедневно атакуют ракетами, убивают военных и гражданских, поэтому довольно странными выглядят пункты об ограничении прав человека. По словам Подоляка, неизвестно, как бы вели себя другие демократические страны, находясь в таком состоянии.
Безусловно, есть определенные сложности, особенно на территориях, где идут боевые действия. Безусловно, есть определенные нарушения. Да, но это война. И у нас есть контрольные органы, например, прокуратура, которая постоянно оперирует теми или иными данными, пробует навести порядок. Надо с пониманием к этому относиться,
– подчеркнул советник ОПУ.
Он добавил, что в Украине есть свобода слова, а телемарафон – это площадка, которую захотело иметь государство, чтобы на нем четко проводить определенные информационные программы. Но цензура не введена.
Любой может продавать информационный продукт в любом количестве. Просто государство хочет иметь определенный инструмент для того, чтобы проводить контринформационную работу с учетом масштаба информационной работы России.
Каково значение телемарафона
По словам Подоляка, сейчас ведется большая дискуссия в формате оскорблений, деструкции, компромата – все это может наносить вред Украине. К тому же существуют социальные сети, которые абсолютно неконтролируемые. Поэтому государство все-таки должно получить соответствующий инструмент и с ним работать.
Ограничивает ли это право других людей говорить или публиковать что-то? Нет, не ограничивает,
– добавил советник председателя ОПУ.
То есть вместо того, чтобы написать, как ведет себя Россия и как страдает Украина – обсуждают телемарафон. Разумно было бы сказать о том, что до сих пор делает страна-агрессор в Совбезе ООН, в международном Красном Кресте, что делает международный Красный Крест на территории России, почему к пленным военнослужащим никого не пускают, почему не работают Женевские конвенции.
Вместо того, чтобы это прописать, мы напишем, что у них марафон, что он имеет плохой вид. Шесть каналов, которые работают, потому что государство хочет иметь определенную площадку,
– сказал Михаил Подоляк.
При этом все другие медиа также работают, их не закрывают, цензуры нет. Поэтому надо учитывать то, что будет после таких отчетов и кому они идут на пользу.
Отчет Госдепа США: контекст
- В ежегодном отчете Госдепартамента США упомянуто нарушение прав человека в Украине. В частности примером нарушения свободы слова назвали телемарафон "Единые новости". В отчете упомянуты блокировки и санкции против журналистов, которые считались угрозой национальной безопасности. Госдеп указал, что "телемарафон обеспечил беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм".
- На такую новость уже отреагировали в Верховной Раде. Глава комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин отметил, что государство нуждается в верифицированных источниках информации, которым можно доверять. Но падение рейтинга доверия к телемарафону показало, что он неэффективный инструмент. В то же время "Единые новости" обходятся государству в 1,7 миллиарда гривен в год.
- Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что средства с телемарафона не могут перенаправить на нужды военнослужащих. Такое решение он назвал нецелесообразным, а вопрос единой информационной политики – приоритетным. По словам премьера правительство постоянно работает над тем, что привлечь больше ресурсов для Вооруженных Сил.