Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк наголосив 24 Каналу, що такий звіт є дивним, зважаючи на історичний контекст, якому ми перебуваємо. Виглядає так начебто в Україні немає жорстокої війни, окупації та великої кількості загиблих цивільних.

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Чи справді є проблеми зі свободою слова

Україна вже понад 2 роки живе у стані війни. Нас щодня атакують ракетами, вбивають військових і цивільних, тому досить дивними виглядають пункти про обмеження прав людини. За словами Подоляка, невідомо, як би поводили себе інші демократичні країни, перебуваючи у такому стані.

Безумовно, є певні складнощі, особливо на територіях, де йдуть бойові дії. Безумовно, є певні порушення. Так, але це війна. І в нас є контрольні органи, наприклад, прокуратура, яка постійно оперує тими чи іншими даними, пробує навести лад. Треба з розумінням до цього ставитися,

– наголосив радник ОПУ.

Він додав, що в Україні є свобода слова, а телемарафон – це майданчик, який захотіла мати держава, щоб на ньому чітко проводити певні інформаційні програми. Але цензура не введена.

Будь-хто може продавати інформаційний продукт у будь-якій кількості. Просто держава хоче мати певний інструмент для того, щоб проводити контрінформаційну роботу з урахуванням масштабу інформаційної роботи Росії.

Яке значення телемарафону

За словами Подоляка, зараз ведеться велика дискусія у форматі образ, деструкції, компромату – все це може завдавати шкоди Україні. До того ж існують соціальні мережі, які абсолютно неконтрольовані. Тому держава все-таки має отримати відповідний інструмент і з ним працювати.

Чи обмежує це право інших людей говорити чи публікувати щось? Ні, не обмежує,

– додав радник голови ОПУ.

Тобто замість того, щоб написати, як поводиться Росія та як страждає Україна – обговорюють телемарафон. Розумно було б сказати про те, що досі робить країна-агресорка в Радбезі ООН, у міжнародному Червоному Хресті, що робить міжнародний Червоний Хрест на території Росії, чому до полонених військовослужбовців нікого не пускають, чому не працюють Женевські конвенції.

Замість того, щоб це прописати, ми напишемо, що в них марафон, що він має поганий вигляд. Шість каналів, які працюють, тому що держава хоче мати певний майданчик,

– сказав Михайло Подоляк.

При цьому всі інші медіа також працюють, їх не закривають, цензури немає. Тому треба зважати на те, що буде після таких звітів і кому вони йдуть на користь.

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