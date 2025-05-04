Инцидент произошел 4 мая около 16:00, передает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

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Невыясненная гибель человека

Во время патрулирования в горной местности пограничники Мукачевского отряда нашли тело человека у подножия горы Поп Иван Мармарошский.

На место происшествия вызвали спасателей и полицию для проведения дальнейших следственных действий.

Напомним, что на днях в Киеве на станции метро "Дорогожичи" было обнаружено тело мужчины. Известно, что это мужчина 1996 года рождения. На нем не было признаков насильственной смерти.

К слову, 30 марта украинские пограничники обнаружили тело человека в реке Тиса возле границы с Румынией на Закарпатье.

16 марта рыбаки обнаружили тело человека в городском озере Ивано-Франковска. Погибшим оказался 39-летний военный и шеф-повар Артем Падалка, который пропал без вести 3 месяца назад.