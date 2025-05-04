Інцидент стався 4 травня близько 16:00, передає 24 Канал із посиланням на ДПСУ.

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Нез'ясована загибель людини

Під час патрулювання у гірській місцевості прикордонники Мукачівського загону знайшли тіло людини біля підніжжя гори Піп Іван Мармароський.

На місце події викликали рятувальників та поліцію для проведення подальших слідчих дій.

Нагадаємо, що днями у Києві на станції метро "Дорогожичі" виявили тіло чоловіка. Відомо, що це чоловік 1996 року народження. На ньому не було ознак насильницької смерті.

До слова, 30 березня українські прикордонники виявили тіло людини у річці Тиса біля кордону з Румунією на Закарпатті.

16 березня рибалки виявили тіло людини в міському озері Івано-Франківська. Загиблим виявився 39-річний військовий і шеф-кухар Артем Падалка, який зник безвісти 3 місяці тому.