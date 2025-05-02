В Киевском метрополитене обнаружили тело человека: что говорят в полиции

В Киеве на станции метро "Дорогожичи" утром 2 мая обнаружили тело человека. Полиция передала его на судебно-медицинскую экспертизу и открыла уголовное производство.

Об этом 24 Каналу рассказали в пресс-службе столичной полиции.

Что известно о происшествии в Киевском метрополитене

Правоохранители прокомментировали, что личность человека, которого обнаружили без признаков жизни, удалось установить – это мужчина 1996 года рождения. На его теле не было обнаружено признаков насильственной смерти. Полиция пока не видит признаков преступления.

Судебно-медицинская экспертиза, на которую направили тело, подробнее определит причины смерти мужчины. Сейчас полиция начала производство по факту умышленного убийства с пометкой "Естественная смерть".

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