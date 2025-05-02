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24 Канал Новости Украины В Киевском метрополитене обнаружили тело человека: что говорят в полиции
2 мая, 16:41
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В Киевском метрополитене обнаружили тело человека: что говорят в полиции

Дарья Смородская
Основні тези
  • В Киеве на станции метро "Дорогожичи" обнаружили тело мужчины 1996 года рождения без признаков насильственной смерти.
  • Тело передали на судебно-медицинскую экспертизу.

В Киеве на станции метро "Дорогожичи" утром 2 мая обнаружили тело человека. Полиция передала его на судебно-медицинскую экспертизу и открыла уголовное производство.

Об этом 24 Каналу рассказали в пресс-службе столичной полиции.

Что известно о происшествии в Киевском метрополитене

Правоохранители прокомментировали, что личность человека, которого обнаружили без признаков жизни, удалось установить – это мужчина 1996 года рождения. На его теле не было обнаружено признаков насильственной смерти. Полиция пока не видит признаков преступления.

Судебно-медицинская экспертиза, на которую направили тело, подробнее определит причины смерти мужчины. Сейчас полиция начала производство по факту умышленного убийства с пометкой "Естественная смерть".

Другие инциденты в метрополитене Киева

  • Напомним, 24 апреля в столичном метрополитене произошла трагедия – мужчина попал под поезд на станции "Крещатик". К сожалению, спасти его жизнь не удалось.
  • Также смерть человека в метрополитене фиксировали 9 марта. Известно, что мужчина нарушил правила пользования метрополитеном и прошел в тоннель во время движения поездов. Метро наехало на пассажира, от полученных травм он погиб на месте.
  • Также мужчина в марте попал на пути на станции "Святошин". Его безопасно подняли на платформу до прибытия поезда, что спасло ему жизнь.