Тело годовалого мальчика в морозилке: появились новые детали резонансного дела в Одессе

В конце января 2025 года в одной из квартир в Пересыпском районе Одессы в морозильной камере было обнаружено тело мальчика в возрасте 1 год и 3 месяца. Правоохранители открыли отдельное производство в отношении должностных лиц органов местного самоуправления.

Следствие установило, что мальчик жил с 2-летней сестренкой, 18-летней матерью и ее 44-летним сожителем, который более 12 лет провел в местах лишения свободы за имущественные преступления, передает 24 Канал.

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Детали дела

Женщина не присмотрела за сыном, в результате чего тот получил тяжелые термические ожоги нескольких участков тела. Мать и ее сожитель видели, что ребенку плохо, но к врачам не обратились. Это привело к трагическим последствиям – мальчик умер.

Чтобы скрыть факт смерти малыша, сожитель матери обмотал его тело в пленку, спрятал в сумку, а затем в морозильную камеру, где оно пролежало около двух недель, пока не было обнаружено полицейскими.

Сейчас женщину и муж обвиняют в том, что они оставили малыша в опасности. Кроме этого, матери сообщено подозрение о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, а ее сожителю инкриминируют надругательство над телом умершего.

Обвинительный акт направлен в суд. Гражданским супругам грозит до 8 лет лишения свободы. 2-летняя девочка, которая также воспитывалась в этой семье, сейчас находится в детском учреждении.

Кроме этого, следователи выделили в отдельное производство материалы по должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных осуществлять защиту прав и интересов детей, которые не выполнили своих служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, что привело к смерти малолетнего ребенка. Расследование по данному факту продолжается.