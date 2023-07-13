Воздушная тревога в ночь на 13 июля была объявлена почти по всей Украине. Воздушные силы заявили об угрозе атаки "Калибрами" и дронами.

Обратите внимание Во многих областях Украины – воздушная тревога: в Киеве работала ППО

Впоследствии стало известно, что дроны приближаются к Киеву. В небе над украинской столицей работали силы ПВО. Обломки рухнули на жилые дома. Сначала сообщили, что в результате атаки есть двое пострадавших. Двоих человек в Дарницком районе госпитализировали.

Впоследствии количество пострадавших выросло до четырех. Еще двоим оказали медицинскую помощь на месте инцидента. К сожалению, впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил о жертве.

В Подольском районе, во время тушения возгорания в многоквартирном жилом доме обнаружили тело погибшего,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибшего.

Кроме того, взрывы раздавались также на территории Хмельницкой области.

Людей призывают не пренебрегать извещениями о тревоге. Нужно ходить в укрытие гражданской защиты. Соблюдение этого правила спасает жизнь.