Повітряну тривогу у ніч на 13 липня оголосили майже по цілій Україні. Повітряні сили заявили про загрозу атаки "Калібрами" та дронами.

Зверніть увагу У багатьох областях України лунала повітряна тривога: у Києві працювала ППО

Згодом стало відомо, що дрони наближаються до Києва. У небі над українською столицею працювали сили ППО. Уламки впали на житлові будинки. Спершу повідомили, що внаслідок атаки є двоє постраждалих. Двох людей у Дарницькому районі госпіталізували.

Згодом кількість постраждалих зросла до чотирьох. Ще двом людям надали медичну допомогу на місці інциденту. На жаль, згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив про жертву.

У Подільському районі, під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку виявили тіло загиблого,

– мовиться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблого.

Окрім того, вибухи лунали також на території Хмельницької області.

Людей закликають не нехтувати сповіщеннями про тривогу. Потрібно ходити в укриття цивільного захисту. Дотримання цього правила рятує життя.