Тело в синяках: в детском саду Ужгорода избили ребенка харьковской блоггерки Корячки

Блоггерша из Харькова Татьяна Коряк переехала с семьей в Ужгород. Там отдала дочь в местный садик, где произошел возмутительный инцидент.

Как объяснила блоггерша, у ее ребенка был день рождения и она выбежала в слезах из детского сада. Девочка объяснила, что ее толкнула воспитательница.

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У ребенка синяки на спине

По словам самого ребенка блоггерши, воспитательница ее ударила за то, что она захотела посмотреть в зеркало.

Попросила дочь, чтобы та пальцем показала, кто. Директор садика не среагировал. Зато дочь уже третьи сутки бодрствует, ночью просыпается и кричит от истерик. На нервах заболела, жалуется на боли в спине. Дали лекарство, чтобы не было боли и скорее прошел синяк и ушиб,

– рассказала блоггерша своим подписчикам.

По ее словам, решила подвергнуть огласке эту ситуацию, потому что действия директора шокировали.

Вместо осознания вины – начался хейт

Харьковская блоггерша верила, что директор детсада одумается и пойдет на встречу, чтобы разрешить ситуацию. Например, уволит воспитательницу, как-нибудь начнет общаться с родителями, извинится, что был неправ, разберется.

Но они начали писать всякую дураку, унижать моего ребенка, поливать грязью. Тогда я позвонила ему в 11 часов вечера, а меня просто послали. Это при том, что в садике антисанитария, нет норм пожарной безопасности, санэпидемстанции,

– утверждает Коряк.

Теперь этим вопросом занимаются следователи. По словам блоггерши, у садика лицензии нет, работает неофициально. Поэтому она будет обращаться в суд, что закрыли садик. Женщина клянется сделать все необходимое, чтобы ее ребенка никто никогда в жизни не обижал.

"Знакомая рассказывала мне, что к моему ребенку там свысока относятся, и теперь мне стыдно, что я как мама довела до того, что его ударили. Ведь мне очень важно, чтобы к ребенку было хорошее отношение. Я его сама никогда не била, как бы тяжело не было. Находила силы все объяснять словами", – говорит блоггерша.

Россияне обстреливают детские сады в Украине

Российские кафиры тем временем стреляют по детским садам и гражданской инфраструктуре Украины. Например, еще в конце марта в Лисичанске Луганской области в результате обстрела был разрушен детский сад. Значительные разрушения тогда нанесли и жилым многоэтажным домам. Под завалы попали люди, которые в тот момент еще спали. Один человек тогда погиб. Сейчас ситуация в городе значительно хуже.

Также еще в начале войны российские кафиры обстреляли детский садик в Чернигове, который тогда был под интенсивными атаками врага. Здание детсада тогда получило значительные повреждения. В основном российские снаряды часто попадают именно в инфраструктурные объекты и жилые дома. Хотя российская пропаганда говорит, что стреляет по военным мифическим базам. Поэтому следует быть бдительными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

А вот другие цивилизованные страны, принявшие наших женщин и детей, бежавших от войны, открывают для наших детей детские сады. Делают все для того, чтобы им было максимально комфортно и создают чувство дома. Примером тому стала Болгария. Центр дневного пребывания для эвакуированных из Украины детей был открыт в болгарском городе Плодив. Помещение оказал муниципалитет города. С помощью благотворителей и волонтеров его отремонтировали и полностью оборудовали.

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