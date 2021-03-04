Известный оппозиционер, а сейчас – пленник Кремля Алексей Навальный, на самом деле – националист. Из-за высказываний в прошлом, Навального не признают узником совести. Объясняем, как это произошло.

Маша Гессен – известная российская и американская колумнистка – написала в издании New Yorker текст об эволюции взглядов Алексея Навального на национализм. Это не всем известная страница из жизни оппозиционера, но крайне важная.

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Против Путина, но за нацию

С одной стороны он казался изобретательным, очень смелым и преданным противником режима Путина. С другой – объединился с ультранационалистами, высказывал мысли потенциально опасные и чрезвычайно неприятные. Маша Гессен признает, что за годы у нее было несколько споров с Навальным.

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Она рахговаривала с евреем, который был его ментором и неутомимым армянином – волонтером штаба. Эта фигура вызвала одновременно уважение и несогласие. Исторически, националистические лидеры играли ключевую роль в построении демократий. Но сейчас Навальный в тюрьме (и его нынешний срок – 2 с половиной года, скорее всего, только начало).

Он пережил несколько попыток убийства, которые поддерживались Кремлем. Близкие люди боятся, что сейчас его могут убить за решеткой. Кремль, который годами "глушил" Навального на волнах, обвинил оппозиционера в инсценировке своего собственного отравления. Вся машина пропаганды активно работала против него, характеризуя как "праворадикального этно-националиста".

Международная пресса, прежде всего социалистическое издание Jacobin, даже назвал его "антимигрантским националистом", которому нельзя доверять. Журналист и политолог Анатоль Ливен, писавший о Восточной Европе в 1980-90 годах, предостерегал об "идеализации" Навального.

Наконец, профессор Университета Нью-Йорка Элиот Боренштейн. Один из лучших экспертов по современной России сравнил политика с Аун Сан Су Чжи, которая до военного переворота возглавляла Мьянму.

Он не Нельсон Мандела,

– подчеркнул Боренштейн.

С другой стороны, многие политики (включая экс-лидера Польши Леха Валенсу), академики и политические аналитики выдвинули Навального на Нобелевскую Премию мира. Призыв начал Александр Эткинд – эмигрант, профессор в Университете Флоренции.

Журналистка и писательница Маша Гессен / Фото YLE

Маша Гессен поговорила с несколькими сторонниками активиста, которые не придерживаются националистических взглядов. Целью было понять, почему у них не возникает этического конфликта. Она узнала больше о личной и политической эволюции, а также о работе кремлевской пропаганды.

Далекое прошлое: как рос национализм

Репутация Навального как ультранационалиста сохраняется уже более 10 лет. В 2007 году он покинул соцдемократичну партию "Яблоко", где он был заместителем председателя московского отделения.

Далее начал собственный политический проект, который назвал "НАРОД" (за названием прятался акроним – Национальное российское освободительное движение).

Навальный записал два видео презентации движения, которые стали его дебютом на YouTube. В первом он 40 секунд говорит о праве на оружие. Во втором – минуту выглядит как дантист и говорит, что межэтнические конфликты в России схожи с "дырками" в зубах. Фашизм, по его мнению, можно предотвратить, лишь изгнав мигрантов из России.

Мы имеем право быть русскими в России. И мы будем защищать это право,

– сказал он, заканчивая видео. Сейчас это неудобно смотреть.

Между тем, Навальный участвовал в Русском Марше, ежегодной демонстрации ультра-наци (среди них были и те, кто использовал свастику). В 2008 он, как и большинство россиян, поддержал вторжение в Грузию (за что он позже извинился).

Известная журналистка и ученый Евгения Альбац сказала Маше Гессен, что это она вдохновила оппозиционера сходить на Марш. Она вернулась после аспирантуры в Гарварде в 2004. За предыдущие 4 года, Путин уничтожил российскую политику и контролировал медиа.



Евгения Альбац была одной из первых союзников Навального / Фото openmedia.io

Старшие, более опытные политики были дезориентированы. Но несколько молодых активистов, не имевших партийного опыта в "кое-как функционирующей" избирательной системе, хотели идти дальше. Альбац, которая исследовала низовую политическую организацию в Гарварде, стала собирать актив у себя дома в Москве.

Собрать удалось около 20 человек – от соцдемов до либертарианцев. Такие встречи длились один год. Навальный, в двадцать с лишним лет, был самым старшим. Но также менее выраженным и менее образованным. Большинство закончили престижные колледжи, тогда как Алексей был военным с дипломом балакавра по юриспруденции из второстепенного учебного заведения.

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В 2013 году Навальный баллотировался на пост мэра Москвы, обещая остановить иммиграцию из Центральной Азии. Это было центральной темой. Через год, после аннексии и оккупации Крыма, Навальный признал, что полуостров может вернуться в Украину только после Путина. А дальше были семь лет фактически без этнонационалистических заявлений.

За это время Навальный самообучался, как это быть политиком и публичным оратором, рассказала Альбац. Находясь под домашним арестом несколько лет, он сам выучил английский язык.

Путин и ностальгия: как политика в России исчезла

При отсутствии политики и публичных обсуждений, мало что осталось, чтобы формировать политический альянс. Владимир Путин продвигал ностальгию по Советскому Союзу. Почти единственной альтернативой были именно этно-национальные идеи в широком смысле, но они вызывали чувство унижения.

Причем идеи возникали и на туманном "левом" фланге и на нечетко очерченном "правом". Активисты, которые это не поддерживали, понимали – они должны сформировать союз с националистами. Например, чемпион по шахматам Гарри Каспаров, который закончил спортивную карьеру в 2005, чтобы начать политическую. Он объединился с Партией национал-большевизма.

Тогда, сказал он Маши Гессен, видение было таким: только единым фронтом можно будет сбросить Путина. И только после этого два лагеря устранят все свои недоразумения. Поэтому Альбац и Навальный пошли вместе. "На мне была огромная Звезда Давида, которую можно было увидеть издалека". Но их попытки сагитировать дальнейшие разговоры провалились, через три года они сдались.

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Навальный говорил, что видит Русский Марш как форму законной политической экспрессии. Как символ России, за которую он и его сторонники бьются: свободную и демократическую. В ней этот марш станет таким же, как в честь Святого Патрика в Ирландии – ежегодным праздничным событием.

Навальный на марше националистов / Фото Spigel

"Он верит, что если не говорить с теми, кто посещает подобные марши, они все станут скинхедами, – рассказал по телефону Гессен Леонид Волков, который руководит партийной организацией в ФБК (Фонд по борьбе с коррупцией – 24). – Но если поговорить, можно убедить, что реальный враг – это Путин".

Сейчас Волков живет в изгнании в городе Вильнюс, в Литве и говорит, что его друг сожалеет о записи видео 2007 года. Впрочем, оно до сих пор на YouTube "как исторический факт". Навальный до сих пор поддерживает право на оружие. В этом вопросе два оппозиционера расходятся.

Националисты, экономика и Крым: основные мысли Навального

Пять лет назад польский журналист и бывший диссидент Адам Михник записал ряд интервью с Навальным. Затем они были собраны в книгу.

"Моя идея в том, что вы разговаривать с националистами и учить их. Многие из них не имеют четкой идеологии. Что у них есть – ощущение общей несправедливости. Это выливается в агрессию против людей с другим цветом кожи или другой формой глаз", – объяснил Навальный.

Далее он развил свою мысль: "Я думаю, что невероятно важно объяснить им: бить мигрантов – не решение проблемы нелегальной миграции, а решение – возврат к соревновательным выборам, которые позволят избавиться от этих мошенников и воров, которые на ней наживаются". Сейчас осужденный политик изменил свои взгляды: теперь выступает за визовый режим и защиту мигрантских прав.

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Волков объясняет позицию: мигранты России нужны, но только с разрешениями на работу и уплатой налогов. Это часть более широкой экономической платформы, над которой работал блестящий российский экономист Сергей Гуриев – на данный момент профессор в Sciences Po в Париже уже почти 8 лет. Именно с его подачи экономические взгляды команды сместились ощутимо влево.



Самым известным расследованием Навального стал так называемый "дворец Путина" / Коллаж Odisha.TV

В 2018 году была добавлено ​​условие "федеральной минимальной заработной платы" в размере 22 тысяч рублей в месяц (8 304 грн – 24 канал). Сейчас она вдвое меньше. Другой эмигрант – профессор Университета Рутжерс, социолог Сергей Ерофеев. Его взгляд на Навального достаточно интересен: "гражданский националист, которого неправильно изображали как этно-наци в пропаганде Кремля".

Он хочет построить государство-нацию в современной России с четко выраженными демократическими институтами, объяснил Ерофеев в беседе с Гессен. Ученый призвал нескольких "светил" из России подписать открытое письмо в защиту оппозиционера и продвигал номинацию на "Нобеля". Но здесь возникают другие этические вопросы.

Навальный и Крым

Например, Навальный говорил, что народ Крыма имеет право на самоопределение на свободном референдуме (на самоопределении в большей степени базируется его программа). Который Украина, конечно, не признает и тогда конфликт в Крыму и вокруг затянется на десятки лет.

Такой взгляд разозлил обе стороны: Каспаров дистанцировался из-за неспособности Алексея четко артикулировать, что Крым был и является частью Украины. Когда он сказал, что аннексия была "нелегальной и неправильной", корабль покинули уже его сторонники. Но Навальный придерживается позиции уже вот семь лет.

Параллельно пытаясь представить будущее России, уже пост-имперское. Путинская версия национализма базируется на ностальгии по СССР и советской империи. Оппозиция к нему, когда она еще существовала, представляла собой изоляционистов и ксенофобов. Политические взгляды Навального развивались необычно – публичным образом в течение десятилетия.

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Он никогда не извинялся за свои ксенофобские видео или желание посетить Русский Марш. Одновременно, принял очень левые экономические позиции и поддержал однополые браки. Эта стратегия адаптации новых позиций – без открытого отказа от старых – пожалуй причина, почему ярлык "этно-наци" до сих пор преследует Навального.

Александр Эткинд продвигает признание Навального за борьбу с коррупцией / Фото Strelka Mag

Историк Эткинд объяснил: "вся Россия и весь мир знают, что Навальный борется с коррупцией. И коррупция – главная угроза глобального мира". Его книга "Зло природы: культурная история природных ресурсов" фокусируется на экстрактивных экономиках РФ и мира.

Экстрактивная экономика

Тип экономики, который отстраняет широкие слои населения от распределения доходов от собственной деятельности. Выгоду не получает никто, кроме элиты. Ей разрешено забирать имущество тех, кто к ней не относится. Основные способы получить прибыль – добыча природных ресурсов, рабский труд, монополии

Глобальный мир построен на некоторых правилах, формальных и неформальных, пишет Эткинд. "И если у вас страна, которая обогащается на спинах народа, эти механизмы перестают работать", – сказал он в беседе с Машей Гессен. Так проявляется природа коррупции.

Этот ученый и многие другие верят: Навальный заслуживает "Нобеля" за признание взяточничества самой большой проблемой нашего времени и риск здоровьем и жизнью в борьбе с этим явлением. Или, по крайней мере, полную и бесконфликтную поддержку приличных людей.