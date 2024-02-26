Российские темнокожие наемники участвуют в речных штурмах на Днепре: что рассказали партизаны
Источник:"Атеш"
Россия набрала на войну в Украину темнокожих наемников. Они уже участвуют в штурмах на Юге Украины.
Партизаны из "Атеш" объяснили, что наемников традиционно бросают как "пуш**ное м*со". Они прибыли в Херсонскую область 22 февраля 2024 года.
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Что известно о темнокожих наемниках
Агенты рассказали, что темнокожие наемники уже участвуют в речных десантных операциях вооруженных сил России на Днепре, штурмуя украинские позиции.
Наши агенты фиксируют ночные перемещения грузовиков с темнокожими наемниками и тралы с моторными лодками в направлении населенного пункта Забарино. Утром тралы и грузовики возвращаются на юг области без груза,
– выяснили партизаны.
Они уточнили, что ранее эту же информацию им передавали агенты из состава российских войск. Партизаны объяснили, что:
- оккупанты оборудовали лодки мобильными средствами РЭБ;
- используют наемников как "пуш**ное м*со", отправляя на заведомо невыполнимые задачи.
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Россия бросила темнокожих наемников на Херсонщину: коротко
- 24 февраля 2024 года партизаны "Атеш" заявили, что российские темнокожие наемники прибыли в оккупированные Алешки Херсонской области.
- Их разместили в местном Доме культуры. По данным партизан, это элитное подразделение. У них дорогое обмундирование, новая техника. В частности, они имеют на вооружении тяжелую бронированную технику и грузовики с отметками в виде иероглифов.
- В "Атеш" заметили, что Россия активно привлекает воевать в Украине наемников со всего мира. В частности, из Африки, Средней и Дальней Азии и даже Южной Америки. Партизаны предполагают, что у самих россиян есть проблемы с мотивацией идти на войну.