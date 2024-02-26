Российские темнокожие наемники участвуют в речных штурмах на Днепре: что рассказали партизаны

Россия набрала на войну в Украину темнокожих наемников. Они уже участвуют в штурмах на Юге Украины.

Партизаны из "Атеш" объяснили, что наемников традиционно бросают как "пуш**ное м*со". Они прибыли в Херсонскую область 22 февраля 2024 года.

Важно Есть тенденция к снижению, – Гуменюк рассказала, что влияет на обстрелы россиян

Что известно о темнокожих наемниках

Агенты рассказали, что темнокожие наемники уже участвуют в речных десантных операциях вооруженных сил России на Днепре, штурмуя украинские позиции.

Наши агенты фиксируют ночные перемещения грузовиков с темнокожими наемниками и тралы с моторными лодками в направлении населенного пункта Забарино. Утром тралы и грузовики возвращаются на юг области без груза,

– выяснили партизаны.

Они уточнили, что ранее эту же информацию им передавали агенты из состава российских войск. Партизаны объяснили, что:

оккупанты оборудовали лодки мобильными средствами РЭБ;

используют наемников как "пуш**ное м*со", отправляя на заведомо невыполнимые задачи.

Какая ситуация в районе Крынков: смотрите на карте DeepState

Россия бросила темнокожих наемников на Херсонщину: коротко