Партизани з "Атеш" пояснили, що найманців традиційно кидають як "гар**тне м**со". Вони прибули на Херсонщину 22 лютого 2024 року.

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Що відомо про темношкірих найманців

Агенти розповіли, що темношкірі найманці вже беруть участь у річкових десантних операціях збройних сил Росії на Дніпрі, штурмуючи українські позиції.

Наші агенти фіксують нічні переміщення вантажівок з темношкірими найманцями та трали з моторними човнами у напрямку населеного пункту Забарине. Вранці трали та вантажівки повертаються на південь області без вантажу,

– з'ясували партизани.

Вони уточнили, що раніше цю ж інформацію їм передавали агенти зі складу російських військ. Партизани пояснили, що:

окупанти обладнали човни мобільними засобами РЕБ;

використовують найманців як "гар**тне м**со", відправляючи на свідомо нездійсненні завдання.

Яка ситуація в районі Кринків: дивіться на карті DeepState

Росія кинула темношкірих найманців на Херсонщину: коротко