Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, зауваживши, що окупанти постійно обстрілюють правий берег Херсонщини. Сили оборони роблять все можливе, аби унеможливити ці атаки.

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Кількість обстрілів зменшилася

Як наголосила Гуменюк, упродовж останніх кількох днів зафіксували зниження кількості обстрілів. Це сталося з низки причин. Насамперед досить ефективною була контрбатарейна боротьба, під час якої вдається знищувати та пошкоджувати ворожі системи та особовий склад окупантів.

Крім того, суттєво погіршилася погода. Це унеможливлює використання безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ефективною була контрбатарейна боротьба. Також погода не дозволяє ефективно використовувати безпілотники. Йдеться про FPV-дрони та інші безпілотники, з яких можна скидати боєприпаси на подвір'я, автівки та мирних людей. Загалом є тенденція до зниження обстрілів,

– сказала Гуменюк.

До прикладу, кілька днів тому Сили оборони зафіксували більш ніж 110 обстрілів по правому берегу Херсонщини. Зараз ця кількість знизилася до 70+.

Ситуація на Херсонщині: коротко