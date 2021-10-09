Температура в Карпатах опустилась до 9 градусов мороза: там облачно, туманно и сильный ветер

На одной из самых высоких вершин Украинских Карпат горе Поп Иван Черногорский 9 октября зафиксировали -9 градусов. Вершина расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Кроме того, на горе Поп Иван Черногорский было облачно и туманно. Также наблюдатели сообщили о порывистых ветрах до 18 метров в секунду.

Важно Фактически -80 градусов: на Южном полюсе продолжается аномально холодная зима

Заметим, что заморозки в украинских Карпатах фиксировали и раньше. 7 октября на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -2 градусов. Несмотря на мороз, погода была ясная, ветер – юго-восточный. Его порывы достигали 12 – 13 метров в секунду.

Погода на выходных 9 – 10 октября

В субботу и воскресенье, 9 и 10 октября погода в Украине отметится похолоданием. Благодаря антициклону над Украиной синоптики не прогнозируют осадков.

На выходных 9 – 10 октября над Украиной будет ясное небо, возможна небольшая облачность. Воздушные потоки будут прохладными и будут поступать преимущественно из северо-востока.

Украинцы почувствуют похолодание в субботу и воскресенье. Ночью ожидают от +4 до -2 градусов по Цельсию. Теплее будет только на юге Украины, там прогнозируют от +2 до +8 градусов. Днем температура воздуха прогреется от +9 до +15 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье – до +17 градусов.

Полный текст публикации Черногорского горного поисково-спасательного поста:

По состоянию на 8:30, 09.10.2021 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, температура воздуха -9 градусов, ветер восточный, 18 метров в секунду.