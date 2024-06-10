За последний месяц мы набрали, пожалуй, как за последние полгода, – Костенко о мобилизации

В Украине продолжается всеобщая мобилизация населения. И кое-где очевидно темпы превышают предыдущие показатели.

В прошлом месяце в Украине официально продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью рассказал, насколько выросли темпы мобилизации в Украине за последний месяц.

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Темпы призыва значительно увеличились

По его словам, скорость и количество людей, которых удалось призвать в ряды Вооруженных Сил Украины, значительно увеличилась за последние несколько недель.

У нас сейчас темпы мобилизации выросли. За последний месяц мы набрали, пожалуй, как за последние полгода. За последние четыре месяца. У нас в мае был самый большой набор,

– заявил он.

Сколько людей нужно сейчас

Заметим, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в 2024 году планируется мобилизовать 500 тысяч человек. Однако в дальнейшем озвучивали существенно меньшие цифры.

Народный депутат Украины и заместитель председателя комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко объяснил, что при планировании контрнаступления под руководством Главнокомандующего Валерия Залужного возникла потребность в мобилизации 500 тысяч человек.

Однако тогда задерживалась помощь от западных партнеров. И когда новым Главнокомандующим ВСУ был назначен Александр Сырский, был утвержден план обороны на 2024 год, который не предусматривал привлечения такого большого количества новых военных.

Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе на этот год составляет 100 – 110 тысяч человек. По моему личному мнению, за этот год удастся призвать примерно до 120 тысяч новобранцев.

В Вооруженных Силах Украины есть постоянный запрос на увеличение личного состава. Важны не только военные специальности, но и гражданские, которые необходимы, чтобы налаживать быт и логистику для качественного ведения боевых действий.

Заметим, что с 18 мая свои учетные данные уже обновили 1,6 миллиона украинцев. Большинство сделали это именно через приложение Резерв+. Данные также уже обновили более 18 тысяч украинцев, которые находятся за рубежом. Преимущественно те, кто живет в Польше, Чехии, Германии, Канаде, США.