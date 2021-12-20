Темпы вакцинации в Украине очень снизились

В воскресенье, 19 декабря, против коронавируса вакцинировались лишь около 30 тысяч украинцев. Днем ранее прививки сделали вдвое больше людей – более 60 тысяч.

За минувшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировалось 36 027 людей. 11 041 человек получил первую дозу, а остальные 24 986 – вторую.

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Стоит заметить, что вчера в стране не ввели ни одной дополнительной дозы.

Прививки проводились 495 мобильными бригадами по иммунизации, в 2 432 пунктах прививки и в 459 центрах вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации в стране

С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировались 14 375 346 жителей Украины. 14 375 344 из них получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Зато полностью иммунизированы и получили две дозы 12 961 886 украинцев.

Зато дополнительную дозу получили только 92 человека.

Всего с начала вакцинальной кампании в Украине провели 27 337 322 прививок (и первой, и второй дозой).

Какие препараты выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 111 458,

Coronavac – 4 714 651,

AstraZeneca – 1 611 660,

Moderna – 1 440 751,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Как записаться на вакцинацию

Через семейного врача,

Через сервис Helsi,

По номеру контакт-центра МЗ 0 800 60 20 19,

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о разрешении на введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса . Бустерная доза разрешена только для определенных групп людей.

В крайнем случае можно прийти и стать в живую очередь. Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача.

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