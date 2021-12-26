Темпы вакцинации в Украине снизились, COVID-19 у оленей: новости о коронавирусе 26 декабря
Источник:24 канал
В течение субботы прививки против COVID-19 получили более 20 тысяч украинцев. В красной зоне остались только 2 области. Сразу 3 мутации COVID-19: коронавирус обнаружили у оленей из США. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 26 декабря.
Новости о коронавирусе в Украине 26 декабря
За сутки в Украине обнаружили более 2 тысяч COVID-больных: темпы тестирования снизились
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 25 декабря, в Украине обнаружили 2 810 новых больных COVID-19. В больницы госпитализировали 1 832 человека с коронавирусом или подозрением на наличие болезни. К сожалению, 138 больных умерли. Зато выздоровели 4 279 инфицированных.
Днем ранее Ревакцинация в Украине, тысяча за прививки через Приват и Ощадбанк: новости о коронавирусе
Вчера по всей Украине провели всего лишь 38 069 тестирований на коронавирус, в частности: методом ПЦР – 13 548, методом ИФА – 2 616 и 21 905 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Зато позавчера в стране провели вдвое больше тестов для выявления коронавируса – 63 855.
Суточный прирост больных в регионах:
За сутки больше всего случаев инфицирования коронавирусом обнаружили в Киеве. Меньше всего – на Луганщине.
Подробная статистика:
- город Киев – 251;
- Винницкая область – 111;
- Волынская область – 126;
- Днепропетровская область – 167;
- Донецкая область – 120;
- Житомирская область – 172;
- Закарпатская область – 84;
- Запорожская область – 51;
- Ивано-Франковская область – 135;
- Киевская область – 196;
- Кировоградская область – 70;
- Луганская область – 6;
- Львовская область – 164;
- Николаевская область – 82;
- Одесская область – 117;
- Полтавская область – 90;
- Ровненская область – 86;
- Сумская область – 106;
- Тернопольская область – 134;
- Харьковская область – 95;
- Херсонская область – 22;
- Хмельницкая область – 123;
- Черкасская область – 150;
- Черновицкая область – 67;
- Черниговская область – 85.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая картина заболеваемости в стране
По состоянию на 26 декабря в Украине зафиксировали 3 645 124 больных коронавирусом. 3 428 212 из них уже преодолели болезнь. Но умерли, к сожалению, 94 838 пациентов.
С начала пандемии в Украине провели 16 669 943 тестирования методом ПЦР.
Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 канала
В течение субботы прививки против COVID-19 получили более 20 тысяч украинцев
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 25 декабря, в Украине против коронавируса вакцинировали 28 258 человек. 9 190 из них получили первую дозу препарата. Зато вторую дозу получили 18 716 человек. Еще 104 человека получили дополнительную дозу, а 248 – ревакцинальную. Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года. С тех пор в стране провели 27 980 023 прививки.
Изменяет ли COVID-вакцина ДНК человека: объяснение Минздрава
Источник: Минздрав
Вакцина против коронавируса никак не влияет на ДНК человека – мРНК не попадает в ядро клетки, где размещена ДНК. Поэтому вакцина не может взаимодействовать с ДНК человека.
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала
В красной зоне остались только 2 области: какие именно
Источник: Минздрав
По состоянию на 26 декабря большинство регионов Украины находятся в желтой зоне. Лишь Волынская и Запорожская области остались в "красном списке".
Эпидемиологическая ситуация в Украине / Данные Минздрава
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Новости о коронавирусе в мире 26 декабря
Статистика заболеваемости в мире
Источник: Worldometers
В течение суток в мире обнаружили более 104 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего случаев зафиксировали в США. Далее идут Индия, Бразилия и Великобритания.Внимание! В целом по состоянию на 26 декабря в мире обнаружили более 279 миллионов больных коронавирусом и свыше 5,4 миллиона смертей среди пациентов.
Сразу 3 мутации COVID-19: коронавирус обнаружили у оленей из США
Источник: Nature
Ученые обнаружили случаи заражения по крайней мере тремя вариантами коронавируса SARS-CoV-2 у белохвостых оленей в 6 местах на северо-востоке Огайо. Исследовательская группа предположила, что животные заразились экологическим путем – возможно, при употреблении загрязненной воды. Исследования показали, что вирус выделяется с калом человека и присутствует в сточных водах.