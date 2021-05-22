Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он пояснил, что Украина поддерживает действующего президента страны Майю Санду, а Россия – ее предшественника, Игоря Додона.
К теме Чаус – маленькая граната под украинскую политику, – Бутусов о появлении экс-судьи
Чиновник добавил, что оппоненты Санду пытаются дискредитировать ее, ослабить рейтинг. "Мы на ее стороне. Нам нужна европейская демократическая Молдова", – подчеркнул он.
Кулеба обратил внимание на то, что чаще всего пишут об "украинском следе" в деле Чауса именно пророссийские СМИ. Они, по словам дипломата, "больше всего качают эту тему".
Россия стратегически заинтересована в том, чтобы ослабить Санду накануне парламентских выборов. И, во-вторых, чтобы рассорить Украину и Молдову. Это очевидно,
– убежден Кулеба.
Министр подчеркнул, что ему неизвестно, кто похищал Чауса и где тот находится. Мол, чтобы выяснить это, должны сотрудничать правоохранители и спецслужбы Украины и Молдовы.
"Моя задача политическая – не позволить третьей стране, а именно России, рассорить Украину и Молдову из-за этого. Мой молдавский коллега разделяет такое убеждение", – подытожил дипломат.
Похищение и появление Чауса: главное
- Бывшего украинского судью Николая Чауса в 2016 году поймали на огромной взятке. Речь идет о 150 тысячах долларов. В 2017 году его задержали в Молдове.
- В 2019 году Зеленский во время переговоров с Майей Санду поднял вопрос об экстрадиции Чауса. Наконец, уже в 2021 году Молдова отказалась предоставлять Чаусу политическое убежище.
- 3 апреля в Молдове заявили о похищении Чауса иностранцами, которые уже пересекли границу Украины. Там не исключали, что его могли вывезти из страны в авто украинского посольства.
- После таких заявлений Дмитрий Кулеба заверил своего молдавского коллегу Аурелиу Чокоя в непричастности Украины к ситуации с похищением судьи Николая Чауса.
- Однако, уже 17 мая Николай Чаус неожиданно появился и опубликовал в телеграме видеообращение. Он подчеркнул, что сейчас с ним все в порядке.
- А также заверил, что похищали его еще в 2016 году, а не сейчас. Впоследствии в новом видео экс-судья анонсировал свое возвращение в Украину.