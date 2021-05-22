Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он пояснил, что Украина поддерживает действующего президента страны Майю Санду, а Россия – ее предшественника, Игоря Додона.

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Чиновник добавил, что оппоненты Санду пытаются дискредитировать ее, ослабить рейтинг. "Мы на ее стороне. Нам нужна европейская демократическая Молдова", – подчеркнул он.

Кулеба обратил внимание на то, что чаще всего пишут об "украинском следе" в деле Чауса именно пророссийские СМИ. Они, по словам дипломата, "больше всего качают эту тему".

Россия стратегически заинтересована в том, чтобы ослабить Санду накануне парламентских выборов. И, во-вторых, чтобы рассорить Украину и Молдову. Это очевидно,

– убежден Кулеба.

Министр подчеркнул, что ему неизвестно, кто похищал Чауса и где тот находится. Мол, чтобы выяснить это, должны сотрудничать правоохранители и спецслужбы Украины и Молдовы.

"Моя задача политическая – не позволить третьей стране, а именно России, рассорить Украину и Молдову из-за этого. Мой молдавский коллега разделяет такое убеждение", – подытожил дипломат.

Похищение и появление Чауса: главное