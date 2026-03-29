ЕС рассматривает ужесточение санкций против теневого флота России: что может попасть под удар

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Европейский Союз обсуждает усиление санкций против российского теневого флота. Он отметил, что ограничения также должны действовать и на портовую инфраструктуру оккупантов.

По словам министра, запрет услуг для танкеров теневого флота России остается в приоритете. Об этом сообщил Андрей Сибига в интервью Укринформ.

Смотрите также США заверили Украину, что не будут перенаправлять поставки оружия из PURL на Ближний Восток, – Сибига

Как ЕС планирует усилить санкции против теневого флота России?

На саммите министров иностранных дел G7 во Франции 26 – 27 марта обсуждали запрет морских услуг для танкеров теневого флота России.

Сибига отметил, что несмотря на ситуацию с Ормузским проливом и увеличением цен, ЕС будет продолжать усиливать давление на Россию.

Он добавил, что санкции должны распространяться также на порты через которые оккупанты нелегально вывозят нефть и краденое украинское зерно.

Санкции должны распространяться также и на портовую инфраструктуру россиян, на порты, которые позволяют, в частности, нелегально танкерам теневого флота транспортировать нефть или вывозить краденое из Украины зерно. Все это обсуждается и обязательно рано или поздно будет воплощено,

– отметил Сибига.

По словам министра, каждая страна Европы уже сейчас может принимать конкретные и действенные решения на национальном уровне. В то же время надо учитывать правила и законы Евросоюза, в рамках которых эти решения принимаются.

"Поэтому страны, безусловно, действуют в рамках этого законодательства, и все это надо комплексно рассматривать, но так, ищут варианты, которые позволят наиболее эффективно применить этот инструментарий для повышения цены продолжения агрессии для России", – подытожил украинский дипломат.

Что еще известно о теневом флоте России?