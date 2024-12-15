Как уничтожить теневой флот России: что останавливает лидеров стран

Россия получает огромные прибыли через продажу собственной нефти с помощью теневого флота. Страны Запада вводили санкции против этого флота. Но не все так просто.

Об этом 24 Каналу рассказал специалист по коммуникациям ОО Razom We Stand Максим Гардус, отметив, что теневой флот России не создавал бы проблем, если бы Соединенные Штаты и другие страны сразу ввели бы эмбарго на российскую нефть и российский сжиженный газ. К сожалению, этого не произошло.

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Как противодействовать теневому флоту России

Как отметил Гардус, сейчас вводятся санкции против отдельных танкеров, которые использует Россия. Это – хороший сигнал. Но все же стоило бы распространить санкции судовладельцев, капитанского состава, страховщиков, брокеров, агентов. То есть сделать такие условия, что этим было бы невыгодно заниматься.

Охотиться за отдельными танкерами – это сложно. В странах Запада работает право. Вину каждого танкера надо доказать с юридической точки зрения. Пока занимаются одним судном, то Россия находит другое. И все идет по новому кругу,

– заметил Гардус.

Кроме того, нет какого-то конкретного списка судов. Одни суда из него выпадают, а потом снова возвращаются. Один месяц корабль может перевозить российскую нефть, а потом уже забирать ее из Венесуэлы или завозить что-то запрещенное в Северную Корею. К сожалению, в мире есть люди с низкими этическими стандартами, которые готовы заниматься такой работой.

Также в большинстве стран есть определенные проблемы с введением санкций. Если Соединенные Штаты имеют соответствующие департаменты, нормативную базу, то в том же Евросоюзе с этим все совсем по-другому.

США внедряют санкции еще с 1940-50-х годов. Там есть устоявшаяся практика. В ЕС ее нет. Во всех 27 странах нет специальных департаментов по санкциям. Если есть решение на политическом уровне, то превратить его в административную практику – это длительная процедура. Но все перестраивается на ходу,

– отметил Гардус.

Добавим, как рассказал 24 Каналу высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности, 16 декабря Совет ЕС по иностранным делам примет 15-й пакет санкций против России. Он ударит по теневому флоту России.