Теневой флот России разливает нефть в водах по миру: реально ли это остановить и что для этого надо

Танкеры теневого флота, благодаря которому Россия в обход санкциям транспортирует нефть, наносят вред экологии. Во время движения танкеры нередко загрязняют международные воды, оставляя километровые темные пятна. После начала полномасштабной войны Россия начала скупать на рынке, в том числе в западных странах, старые танкеры через оффшорные фирмы.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко, добавив, что эти танкеры регистрировались под флагами экзотических островных стран. Именно это и затрудняет возможность привлечь Россию к ответственности.

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Нефть и газ – основные составляющие бюджета России

От 36 до 51% российской казны составляют доходы от продажи нефти и газа. С начала войны был наложен запрет на перевозку российской нефти, которую до войны в основном доставляли современные танкеры, принадлежавшие западным компаниям. После того как Россия напала на Украину, они прекратили осуществлять транспортировку.

Тогда Россия приобрела старые суда, которые сейчас составляют ее теневой флот. Чтобы наложить санкции, надо знать, кому принадлежит танкер, какой тип перевозок он осуществляет. По словам Рыженко, количество таких оффшорных фирм сейчас является значительным, а стоимость старых танкеров за этот период тоже существенно выросла, некоторые на этом заработали деньги.

Если танкер до войны стоил 10 – 15 миллионов долларов, то после начала войны россияне покупали уже за 30 – 45 миллионов долларов. За 1,5 года тот объем нефти, которую эти танкеры перевозят, в 7 – 10 раз превысил расходы на приобретение этого хлама,

– отметил Рыженко.

Что надо сделать, чтобы привлечь Россию к ответственности

В ситуации касательно работы теневого флота России, по словам капитана 1 ранга запаса ВМС Украины, стоит осуществлять мониторинг танкеров, которые к нему относятся. Их сейчас может быть 300 – 400. Один только Новороссийский порт обслуживает ориентировочно 100 судов теневого флота.

Наибольшие объемы сбыта нефти приходятся на Китай, Индию, Турцию. Рыженко отметил, что необходимо выявлять эти компании и суда, принимать в отношении них санкции, которые будут запрещать страховать эти танкеры, принимать их в портах, платить фирмам средства.

"Однако надо иметь доказанную информацию, что это судно и компания ведут деятельность, которая направлена на продажу нефти в интересах России. А это иногда не так просто сделать. Ведь формально их покупают частные фирмы других стран. У нас недавно была сформирована государственная структура, которая занимается мониторингом таких перевозок", – отметил Рыженко.

Годовой объем работы Новороссийского порта составляет 150 миллионов тонн. Как пояснил Рыженко, столько до войны перевозили вместе все порты Украины. Эта цифра для российского порта не уменьшается.

К слову, Балтийское море для России тоже очень важное, потому что там расположены 2 порта, Приморск и Усть-Луга, которые вместе экспортируют нефтепродукты, это более 100 миллионов тонн,

– подытожил Рыженко.

Напомним, в водах в 100 километрах от побережья Шотландии было обнаружено темное нефтяное пятно. Его идентифицировали как след от танкера Innova, принадлежащего к теневому флоту России. Это судно перевозило 1 миллион баррелей нефти в обход введенных Западом санкций.