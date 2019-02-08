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      Теневой участник президентской гонки: как Аваков может повлиять на выборы

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      Пока кандидаты в президенты активно проводят свои предвыборные кампании, министр внутренних дел Арсен Аваков становится теневым участником президентской гонки. Он уже успел заявить, что не даст ни одному кандидату фальсифицировать результаты голосований.

      Что будут делать во время выборов полицейские

      Министерство внутренних дел взяло под контроль реестр избирателей: чтобы не допустить "мертвых душ". На участках будут присутствовать два полицейских, которые будут следить за избирательным процессом.

      Читайте также: Полезные сайты для избирателей: что стоит узнать о кандидате, прежде чем голосовать

      Полицейские будут обеспечивать правопорядок на улицах. Главное – они единственные будут иметь право на перевозки избирательных бюллетеней.

      Таким образом Аваков хочет собрать достаточную силу, чтобы его влияние на результаты выборов было весьма значительным,
      – предположил политический эксперт Александр Солонтай.

      "Национальные дружины" на выборах

      Кроме этого, недавно получила статус официального наблюдателя за президентскими выборами украинская ультраправая организация "Национальные дружины".

      Что известно об организации?
      Это ультраправая организация, зарегистрированная в мае 2017 года ветеранами полка Нацгвардии "Азов". Советник главы МВД Антон Геращенко заявлял, что представители организации собираются охранять порядок на улицах и защищать страну от внешней агрессии.
      Впервые эта организация привлекла к себе внимание в январе 2018 года, когда так называемую присягу составили около 600 "дружинников" со всей страны. Тогда они прошли в камуфляжной униформе и масках маршем через центр Киева.
      За прошлый год "Нацдружини" запомнились силовыми акциями: драками с застройщиками, показательным разоблачением полулегальных казино в сети лотерей "МСЛ" и нападением на цыганский табор в Киеве.

      "Пусть все, кто попытается нарушить процедуру голосования, знают: нашей силы будет достаточно, чтобы предотвратить наглые преступления", – отметили на странице организации в Facebook.

      Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил, что история "Нацдружин" – это не только политические формы ведения борьбы, но и использование физических форм.

      Поэтому у меня есть основания сомневаться в том, ставят ли эти организации перед собой задачу только наблюдать,
      – пояснил он.

      Позиция Авакова относительно "Нацдружин"

      Министр внутренних дел Арсен Аваков неоднократно подчеркивал, что никаких парамилитарных формирований в Украине не будет, ведь для обеспечения порядка есть Национальная полиция. В то же время МВД не препятствует деятельности "Национальных дружин".

      Читайте также: Аваков предостерег "Нацдружины" от силового контроля на выборах президента

      Впрочем именно в этой правой организации могут помочь министру внутренних дел контролировать избирательный процесс: осуществлять провокации, или же хватать за руки правонарушителей на участках.

      Поговаривают, что именно Аваков контролирует "Национальные дружины". Однако и министр, и сами члены организации это отрицают.

      Что нужно знать о президентских выборах-2019?
      • Президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года.
      • Официальные результаты должны сообщить до 10 апреля.
      • Если будет решение о проведении второго тура президентских выборов, то он состоится 21 апреля.
      • 91 человек подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в президенты Украины, 44 из них ЦИК зарегистрировала.

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Арсен Аваков Министерство внутренних дел
      Источник: 24 канал
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