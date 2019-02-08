Тіньовий учасник президентських перегонів: як Аваков може вплинути на вибори

Поки кандидати в президенти активно проводять свої передвиборчі кампанії, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стає тіньовим учасником президентських перегонів. Він уже встиг заявити, що не дасть жодному кандидату фальсифікувати результати голосувань.

Що робитимуть під час виборів поліцейські

Міністерство внутрішніх справ взяло під контроль реєстр виборців: аби не допустити "мертвих душ". На дільницях будуть присутні два поліцейських, які слідкуватимуть за виборчим процесом.

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Поліцейські будуть забезпечувати правопорядок й на вулицях. Головне – вони єдині матимуть право на перевезення виборчих бюлетенів.

Таким чином Аваков хоче зібрати достатню силу – щоб його вплив на результати виборів був досить значним,

– припустив політичний експерт Олександр Солонтай.

"Національні дружини" на виборах

Крім цього, нещодавно отримала статус офіційного спостерігача за президентськими виборами українська ультраправа організація "Національні дружини".

Що відомо про організацію?Це ультраправа організація, зареєстрована у травні 2017 року ветеранами полку Нацгвардії "Азов". Радник голови МВС Антон Геращенко заявляв, що представники організації збираються охороняти порядок на вулицях та обороняти країну від зовнішньої агресії.



Вперше ця організація привернула до себе увагу в січні 2018 року, коли так звану присягу склали близько 600 "дружинників" з усієї країни. Тоді вони пройшли в камуфляжному однострої та масках маршем через центр Києва.



За минулий рік "Нацдружини" запам'яталися силовими акціями: бійками із забудовниками, показовим викриттям напівлегальних казино у мережі лотерей "МСЛ" та нападом на ромський табір у Києві.

"Нехай всі, хто намагатиметься порушити процедуру голосування, знають: нашої сили буде достатньо, щоб запобігти нахабним злочинам", – зазначили на сторінці організації у Facebook.

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель зазначив, що історія "Нацдружин" – це не лише політичні форми ведення боротьби, а й використання фізичних форм.

Тому в мене є підстави сумніватися щодо того, чи ці організації ставлять перед собою завдання лише спостерігати,

– пояснив він.

Позиція Авакова щодо "Нацдружин"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков неодноразово наголошував, що жодних парамілітарних формувань в Україні не буде, адже для забезпечення порядку є Національна поліція. Водночас МВС не перешкоджає діяльності "Національних дружин".

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Втім саме у цій правій організації можуть допомогти міністру внутрішніх справ контролювати виборчий процес: здійснювати провокації, або ж хапати за руки правопорушників на дільницях.

Подейкують, що саме Аваков контролює "Національні дружини". Однак і міністр, і самі члени організації це заперечують.

Що потрібно знати про президентські вибори-2019?• Президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року.

• Офіційні результати повинні повідомити до 10 квітня.

• Якщо буде рішення про проведення другого туру президентських виборів, то він відбудеться 21 квітня.

• 91 особа подали документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатами у президенти України, 44 з них ЦВК зареєструвала.