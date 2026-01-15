Он бессилен: почему Путин принципиально не комментирует провал с теневыми танкерами

Пока Владимир Путин делал публичные заявления о "мире" и мировом порядке, в США прозвучала очередная новость о действиях против теневого флота, который возит нефть в обход санкций. Внимание привлекло и то, что Кремль эту тему почти не поднимает, хотя она прямо бьет по доходам России.

Политолог международник Ярослав Божко в эфире 24 Канала объяснил, почему Путин избегает таких комментариев принципиально. Он намекнул, что причина не в информационной паузе, а в границе, которую Кремль не хочет пересекать публично.

Путин молчит о теневых танкерах, потому что не имеет ответа

Когда американцы сообщили о захвате уже шестого танкера теневого флота, который вез нефть из Венесуэлы, Владимир Путин эту тему обошел. Вместо этого он говорил о "мире" и общих вещах, не заходя в историю, которая напрямую бьет по доходам России.

Он никогда не будет говорить о том, где физически не может ответить. Путин понимает, что не способен противодействовать американскому флоту,

– объяснил Божко.

По его словам, Кремль не собирается публично поднимать вопрос, где пришлось бы или угрожать действиями, или признавать бессилие. Поэтому ставка делается не на силовой ответ в море, а на попытки дальше обходить санкции через частные схемы, прокладки и коммерческие механизмы. Это безопаснее для Москвы, чем демонстрировать готовность реально защищать каждый танкер и рисковать прямым столкновением с США.

Российский флот не будет защищать каждый танкер теневого флота. Это слишком дорого и рискованно,

– сказал Божко.

В этой истории уже был показательный эпизод, когда Россия пыталась продемонстрировать силу и сопровождала один танкер военными средствами. Но когда США подняли ставки и пошли на захват, реального силового ответа не произошло.

Он добавил, что во время захвата того танкера Россия не применила оружия и даже не пошла на сближение, то есть все свелось к демонстративным действиям. Зато США были готовы действовать жестче, несмотря на реакцию Москвы, и это заставляет Кремль выбирать обходные схемы вместо открытого противостояния на море.

Пороговые действия США заставляют Россию действовать осторожнее

Божко объяснил, что Кремль привык работать на грани дозволенного: делать демонстративные шаги, проверять реакцию и надеяться, что Запад не захочет эскалации. Именно так, по его словам, работает механика гибридной войны: Россия пробует протолкнуть свое, пока не видит жесткого ответа.

Как только вы начинаете стрелять по ногам, они начинают думать по-другому и ведут себя осторожнее,

– сказал Божко.

Он добавил, что в историях с танкерами Россия может показывать эскорт и громкие жесты, но останавливается, когда США переходят к реальным действиям. В такой ситуации Кремль скорее отплывет и не будет делать лишних движений, потому что понимает, что прямое столкновение будет слишком рискованным. Поэтому Путин и избегает этой темы публично: она подсвечивает границу, за которой Москва не готова отвечать.

Что известно о санкциях против теневого флота России: