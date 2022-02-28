Теперь с 19:00: в Запорожье сменили время комендантского часа

Теперь комендантский час в Запорожье будет действовать с 19:00 до 6:00. Всех горожан призывают не выходить на улицу в это время.

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города, в частности Запорожье. Однако украинские защитники героически защищают нашу страну от врагов и наносят им безумные потери.

Заметьте Оккупанты напали на полицию и СБУ на Запорожье: есть погибшие

В Запорожье сменили время комендантского часа

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев рассказал, что с 29 февраля в городе меняется время комендантского часа.

Теперь он будет с 19:00 до 6 часов утра. Не выходите на улицу в это время. Это очень опасно! Оставайтесь дома и сохраните себе жизнь!,

– добавил Куртев.

Комендантский час 28 февраля начался в 22:00. Он завершится в 6 утра.

"Всегда держите при себе документы! В любое время суток! Если представители силовых структур будут просить их проверить, обязательно это делайте!", – отметил секретарь.

В горсовете заявили, что это вынужденные меры, необходимые для обнаружения диверсантов. Местных жителей призывали не спорить и не ссориться со стражами порядка и не делать резких движений. Городские власти заявили, что им нужно понимание и сотрудничество жителей города.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.