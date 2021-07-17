Теперь больше: во Львове открыли новый центр вакцинации – фото

Во Львове 17 июля заработал новый центр вакцинации. Он расположен в ТРЦ Spartak. Отныне таких центров в городе есть 7.

В выходные пункт работает с 10:00 до 15:00. У других центров тоже такой график.

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Сейчас в центре есть вакцина CoronaVac.



Центр вакцинации во Львове / Фото Алены Захаровой, 24 канал

Как вакцинироваться

Зарегистрироваться на вакцинацию можно в "Дия" или на сайте Helsi. Однако это можно сделать и на месте, сразу в очереди.

Следует принести паспорт, а также человек должен иметь заключенную декларацию с семейным врачом.

Перед прививкой нужно заполнить определенные документы.



Документы, которые следует заполнить / Фото Алены Захаровой, 24 канал



Документы для заполнения / Фото Алены Захаровой, 24 канал

Где расположены центры вакцинации

ТРЦ "Форум Львов" – улица Под Дубом, 7;

ТРЦ "Виктория Гарденс" – улица Кульпарковская, 226а;

Центр Довженко – проспект Червоной Калины, 81;

IQMED Clinic – улица Липовая Аллея, 15;

стадион "Арена Львов" – улица Стрыйская, 199;

Сенсотека – улица Уласа Самчука, 22.

По информации Минздрава, в Украине уже вакцинировались более 4 миллионов человек. Первую дозу получили 2 604 860 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 406 180 человек.



Центр вакцинации в Spartak / Фото Алены Захаровой, 24 канал



Центр вакцинации / Фото Алены Захаровой, 24 канал