Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами, – Зеленский об образе России

Президент Украины в своем обращении рассказал, какой теперь образ будет иметь Россия после всех зверств, которые они сотворили.

Согласно его словам, за эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами лежащие на улицах руки. За выстрелы в затылок связанным людям.

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"Так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ. Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли", – сообщил Владимир Зеленский.

Кроме того, он рассказал, что принял решение о создании специального механизма правосудия в Украине для расследования и судебного разбирательства каждого преступления оккупантов на территории нашего государства. Суть этого механизма – совместная работа национальных и международных специалистов следователей, прокуроров и судей.

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