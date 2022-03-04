Теперь как КНДР: Facebook в России официально заблокировали

На территории России Роскомнадзор заблокировал соцсеть Facebook. Теперь официально.

Россия все больше превращается в копию КНДР. В ночь на 4 марта стало известно, что там заблокировали Facebook и Twitter.

Внимание Twitter ограничит доступ для российских государственных пропагандистов

Теперь Федеральная служба по надзору в области связи, информационных технологий и массовых коммуникаций сделала это официально.

Кроме того, кажется, под блокировку попала и социальная сеть Instagram. Она тоже не работает. Похоже, россиянам не дадут узнать правду, даже если бы они этого хотели. И продолжат промывать мозги "путинским миром".

Как они объясняют свой диктаторский режим

Сообщают, что Роскомнадзор принял решение о блокировании соцсети как ответ на блокировку аккаунтов ряда российских пропагандистских СМИ.

Все произошло постепенно

Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Meta Platforms Inc. снять ограничения на доступ к аккаунтам русских пропагандистских вещателей в соцсетях Facebook и Instagram, которые были введены на территории Европы.

А уже с 25 февраля по решению Генпрокуратуры России начал специально замедлять трафик Facebook на территории государства.

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