Теперь недругов будем встречать иначе, – Ким о текущей ситуации в Николаевской области
Источник:Виталий Ким в телеграме
Виталий Ким заявил, что теперь российских оккупантов будут встречать по-другому. По его словам, николаевцы все помнят и отомстят.
Об этом глава Николаевской областной военно-гражданской администрации сообщил во время видеообращения, обнародованного в соцсетях 31 марта.
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Чиновник отметил: "Еще день – два и возобновим максимальную производительность. Возобновили уже печати, реестры, списки. Закончим спасательную операцию".
"Перераспределили людей, пересобрали команду, обновили задачи, кое-что сейчас изменим для того, чтобы максимально предоставлять засранцам", – продолжил он.
По театру боевых действий: я все это запомнил. Мы все помним, за своих, за всех отомстим. Так что теперь, ребята, все будет немного по-другому по встрече наших недругов,
– подчеркнул Виталий Ким.
По его словам, в ОВА рассматривают уменьшение раздачи гуманитарных грузов – будут отправлять только в освобожденные села. Планируется помощь бизнесу по логистике упрощать перемещение по области "определенных грузов".
"Линию обороны мы тоже хотим сместить для того, чтобы быть немного увереннее. Увеличилось у нас здесь обстрелов. Каждый раз стреляют, стреляют, хотят нас испугать. Ничего не получится", – добавил глава военной администрации.
Кроме этого, Виталий Ким проинформировал: в Николаев начали возвращаться жители и не только мужчины.