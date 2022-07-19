Теперь официально: Зеленский уволил Венедиктову с должности генпрокурора
19 июля 2022 , 18:12Читати новину українською
Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора. Ранее за увольнение Венедиктовой проголосовала Верховная Рада.
Соответствующий указ от 19 июля 2022 года обнародовали на официальном сайте главы государства. За увольнение Венедиктовой депутаты голосовали утром.
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Об отстранении Венедиктовой президент сообщил 17 июля
Проект постановления об увольнении Ирины Венедиктовой был внесен в украинский парламент утром 19 июля. В этот же день за него проголосовали народные избранники: 264 высказались "за" то, чтобы Венедиктова покинула пост генпрокурора.
Сама уже экс-генпрокурор присутствовала на заседании Верховной Рады. Голосование прошло с обсуждением.