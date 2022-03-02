Теперь срок действия загранпаспорта можно продлить на 5 лет

2 марта 2022 , 13:02
Читати новину українською

Источник:

Государственная миграционная служба Украины

С 1 марта 2022 года срок действия паспортов граждан Украины для выезда за границу может продлеваться на 5 лет.

Соответствующее постановление принял Кабинет Министров Украины 28 февраля 2022 года из-за военной агрессии России и введения военного положения на всей территории Украины

К теме Страны ЕС призывают своих граждан избегать поездок в Россию

Кроме того, в паспорта родителей или законных представителей осуществляется вклеивание фотографии детей с указанием их персональных данных. Эта информация удостоверяет их личность и подтверждает гражданство Украины,
– говорится в сообщении.

Как продлить срок действия загранпаспорта

Продление срока действия паспортов и вклеивание фотографий ребенка в паспорта родителей или законных представителей осуществляют:

  • территориальные органы,
  • территориальные подразделения ГМС,
  • посольства и консульские учреждения Украины.

В интересах национальной безопасности адреса расположения территориальных подразделений не указаны.

Автор: Анастасія Кушпіт