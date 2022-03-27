"Теперь там пожарище": в Херсоне вспоминают, что сегодня должен заработать аэропорт

В Херсоне 27 марта должен был заработать аэропорт. Но русские оккупанты беспощадно сломали все планы херсонцев.

Аэродром был на реконструкции. Там планировалось торжественное открытие новой взлетно-посадочной полосы, светосигнальной и навигационной системы.

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Мы должны были праздновать завершение огромного проекта, над которым работали сотни людей, преданных своему делу. Но сегодня 32-й день войны. На месте нашего аэропорта – пепелище. Вместо любимых пассажиров – рашистские войска. Улыбку сменили слезы,

– говорит директор аэропорта Виталий Кучерук.

Он твердо заверил, что победа Украины будет обязательно.

"Мы отстроим нашу страну вместе. Аэропорт, как феникс, восстанет из пепла – лучший, современный, мощный. Тогда весь мир увидит ту волшебную магию чернобаевского аэродрома", – сказал Кучерук.

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