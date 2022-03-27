Летовище було на реконструкції. Там планували урочисте відкриття нової злітно-посадкової смуги, світлосигнальної та навігаційної системи.

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Ми мали святкувати завершення величезного проєкту, над яким працювали сотні людей, відданих своїй справі. Але сьогодні 32 день війни. На місці нашого аеропорту – згарище. Замість улюблених пасажирів – рашистські війська. Посмішку змінили сльози,

– каже директор аеропорту Віталій Кучерук.

Він твердо запевнив, що перемога України буде неодмінно.

"Ми відбудуємо нашу країну разом. Аеропорт, як фенікс, постане із попелу – кращий, сучасніший, потужніший. Тоді весь світ побачить ту чарівну магію чорнобаївського летовища", – сказав Кучерук.

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