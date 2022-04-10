Теперь туда пришли россияне: 10 апреля – День освобождения Одессы от нацистов

Для одесситов 10 апреля особая дата. Именно в этот день 1944 года город полностью освободили от немецко-нацистских оккупантов.

В городе необычно тихо

Сейчас в город снова пришла война, так что все празднования, памятные акции и традиционные торжественные мероприятия отменили.

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Вряд ли воины, выбивавшие в 44-м фашистскую нечисть с улиц Одессы, могли себе представить, что в следующем столетии город будут бомбить российские корабли, а рашистские оккупанты захватят часть украинской земли и будут совершать зверства по лекалам своих идейных предшественников-нацистов

– пишет одессит Владимир Виват.

Дата 10 апреля теперь имеет новый смысл

Очевидно, что сегодня эта дата приобретает новый смысл. Одесситы чтят память не только павших освободителей города во Второй мировой войне, но и своих сыновей и дочерей в современной войне с Россией.

В этом году на 10 апреля в Одессе ввели усиленный комендантский час, чтобы предотвратить возможные провокации и столкновения, к которым активно готовилась российская армия и диверсанты.

Победа близко

Так что в городе необычная тишина, но одесситы убеждены: 10 апреля станет еще одним днем, который приблизит нас к победе.

К слову, министр культуры Италии Дарио Франческини предлагает немедленно признать Одессу объектом ЮНЕСКО.

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