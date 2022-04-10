У місті незвично тихо

Зараз у місто знову прийшла війна, тож усі святкування, пам'ятні акції та традиційні урочисті заходи скасували.

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Навряд чи воїни, які в 44-му вибивали фашистську нечисть з вулиць Одеси, могли собі уявити, що у наступному столітті місто будуть бомбити російські кораблі, а рашистські окупанти захоплять частину української землі та чинитимуть звірства за лекалами своїх ідейних попередників-нацистів,

– пише одесит Володимир Віват.

Дата 10 квітня тепер має новий сенс

Очевидно, що сьогодні ця дата набуває нового сенсу. Одесити вшановують пам’ять не лише полеглих визволителів міста у Другій світовій війні, а й загиблих своїх синів і доньок у сучасній війні з Росією.

Натомість цього року на 10 квітня в Одесі запровадили посилену комендантську годину, щоб запобігти можливим провокаціям та зіткненням, до яких активно готувалася російська армія та диверсанти.

Перемога близько

Тож у місті незвична тиша, але одесити переконані: 10 квітня стане ще одним днем, який наблизить нас до перемоги.

До слова, міністр культури Італії Даріо Франческіні пропонує негайно визнати Одесу об'єктом ЮНЕСКО.

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