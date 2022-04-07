Теперь у еВраг можно сообщить об убийцах в Буче, Ирпене, Гостомеле.
7 апреля 2022 , 04:19Читати новину українською
Источник:Центр противодействия дезинформации
После разоблачения зверств россиян в Киевской области Минцифры дало возможность каждому украинцу приобщиться к поиску убийц и мародеров, которые пытали людей в Буче, Ирпене и Гостомеле.
Для этого министерство запустило новый раздел в чатботе еВраг, использование которого облегчит поиск и ускорит привлечение к ответственности каждого, кто причастен к геноциду украинского народа.
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Как сообщить об убийцах в Буче, Ирпене, Гостомеле
- Перейдите в чат-бот еВраг с главного экрана Дии или по ссылке https://t.me/evorog_bot.
- Авторизируйтесь в боте через Дию.
- Нажмите кнопку "Убийцы в Буче, Ирпене, Гостомеле".
- Выберите город и отправьте всю информацию: геолокацию, фото/видео и описание
В описании нужно указать:
- фамилия, имя, отчество оккупанта,
- военное подразделение,
- его действия в период вторжения и тип преступления (пытки, убийства мирных жителей и т.д.).
Ваша информация поможет разоблачить тех, кто совершал геноцид украинцев.
Пишите во еВраг, чтобы превратить жизнь каждого из них в ад,
– отметили в Центре противодействия дезинформации.
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